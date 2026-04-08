Пространство мягкого пара в центре Москвы. Уникальный дизайн пещеры, приглушённый свет, плавные линии стен и равномерное тепло (46–47°) создают условия для отдыха через глубокое расслабление. Здесь нет резких контрастов и традиционных банных ритуалов — только мягкий пар, ароматы трав и тишина, которая помогает переключиться. Форматы подстраиваются под твой ритм: короткие сессии МастКейв (1,5–2 часа) для быстрой перезагрузки, дневная сиеста (6 часов свободного посещения) и даже ночное погружение в пространство парной. Это место, где пар становится инструментом заботы о себе. В пространстве уже подготовлены шапочки, полотенца, шампунь, кондиционер, гель для душа и молочко для тела. В парной можно быть в купальнике или без одежды. Можно взять халат, чтобы завернуться после парения. А тапочки вообще не пригодятся — в пространстве уютные ковры и теплый пол. Межгендерные группы по 8-10 человек (кроме тех, которые пометили как женские). Травяной чай и фрукты уже включены в стоимость посещения.