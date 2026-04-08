https://rage-room.ru/ Место, где можно крушить и чувствовать себя собой: снять все маски, дать выход эмоциям и перезагрузиться. Ты можешь скинуть полку со стены, разбить телевизор, разнести мебель, разбить посуду, просто кричать или танцевать. Гости получают одноразовую защитную форму и инструктаж, чтобы посещение комнаты прошло без травм и царапин. Вход в арку, первая дверь слева. Режим работы: ежедневно с 10:00-22:00
Карта места...
Я родомм из дефицита, когда берегли всё) Не смогла разбить даже тарелку. Для меня стресс лучше снимать спортом.