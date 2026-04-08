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Гиперион

Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с6

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«Гиперион» — книжный клуб-магазин. Подбор ассортимента книг весьма тщательный, в основном это художественная литература (современная и классическая), детская и научно-популярная. Есть интернет-магазин с доставкой книг почтой по всему миру. Помимо книг здесь продаются хенд-мейда, чай-кофе, домашняя выпечка и проводятся различные мероприятия как для взрослых, так и для детей — концерты, творческие вечера, спектакли, семинары, выставки, кинопоказы, лекции и мастер-классы. Cюда можно прийти в качестве зрителя или провести своё мероприятие. В «Гиперионе» два зала — книжный и зрительный. В зрительном — сцена, полный комплект звукового, осветительного и проекционного оборудования, а также отдельная гримёрка с выходом на сцену. На многих мероприятиях ведётся веб-трансляция в реальном времени, которую можно посмотреть на сайте. Режим работы: Ежедневно с 12:00 до 22:00 https://hyperionbook.ru/
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