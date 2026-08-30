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Кофе, ракетка, разговор

парк «Сокольники», Песочная аллея, 7А

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Воскресное утро, чашка кофе, теннисный стол и честный разговор по душам. Что будет: — Игра в настольный теннис в своё удовольствие (без счёта, новичкам рады) — Кофе с круассанами в уютном кругу — Разговоры с психологом о том, как быть в контакте с собой и другими Это не турнир и не лекция. Это пространство, где можно быть собой: смеяться над своими промахами, молчать, если не хочется говорить, или делиться тем, что давно крутится в голове. Вопросы и запись — в ТГ.

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