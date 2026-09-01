«Между строк и кадров» — это формат живых разговорных встреч, где литература, кино и живопись становятся поводом для совместного размышления и обсуждения в креативном пространстве Люмьер Холла. «Девушка с жемчужной серёжкой» — один из известнейших портретов в истории. Картина Яна Вермеера будоражит воображение, а фильм Питера Уэббера позволяет оживить живописное впечатление благодаря роману Трейси Шевалье. Перед встречей рекомендуется: • Прочитать роман Трейси Шевалье «Девушка с жемчужной серёжкой» • Посмотреть одноимённый фильм Питера Уэббера Формат проекта предполагает активное участие и живой разговор. Чтобы обсуждение было по-настоящему глубоким и интересным, участников просят заранее познакомиться с материалом. Если ты не успел подготовиться полностью, можно прийти в формате слушателя. На встрече обсудишь необходимость художественного вымысла в интерпретации предметов искусства. — важна ли реальная история или историческая реальность для понимания шедевра — как оживает картина в литературе и в кино — какие новые грани раскрывают смежные искусства в живописи Модератор книжного клуба — Надежда Ларгина, филолог, киновед, автор книжного блога «Искры разума».