Будет «посвят»: диджей-сет, новые знакомства, социальные испытания и немного той самой студенческой беззаботности, которой взрослой жизни сильно не хватает. Кофе Джем — это 4 часа знакомств и живого общения: сначала знакомишься и вместе со всеми выполняешь упражнения на коммуникацию, а после переключаешься на музыку и танцы под диджей-сет.