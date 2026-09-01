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Кофе Джем «Посвят»
Большой Сухаревский переулок, 25с1
Начало:
Завершение:
990₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Будет «посвят»: диджей-сет, новые знакомства, социальные испытания и немного той самой студенческой беззаботности, которой взрослой жизни сильно не хватает. Кофе Джем — это 4 часа знакомств и живого общения: сначала знакомишься и вместе со всеми выполняешь упражнения на коммуникацию, а после переключаешься на музыку и танцы под диджей-сет.
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