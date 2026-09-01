«Дом» — это всё, что здесь происходит; это платформа, объединяющая кухню и бар, пространство для выставок и живых выступлений, место для встреч. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-02:00