«Дом» — это всё, что здесь происходит; это платформа, объединяющая кухню и бар, пространство для выставок и живых выступлений, место для встреч. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-02:00
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