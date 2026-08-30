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Групповая встреча по арт-коучингу

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На этой встрече будут работать в коучинговом формате, где не будет правильных или неправильных ответов. Тебе не будут говорить, как жить, —задача ведущей помочь тебе через вопросы, творчество и специальные техники увидеть то, что уже есть внутри тебя. В работе будут использовать: – рисуночные практики (уметь рисовать совершенно не нужно) – МАК-карты – коллажные техники – коучинговые вопросы, которые помогут взглянуть на ситуацию по-новому. Важно: встреча не является психотерапией или психологическим консультированием. Это формат самопознания и рефлексии через творческие и игровые практики. Эта встреча подойдёт, если ты хочешь: – лучше понять себя и свои желания – найти внутренние ресурсы – разобраться с важным запросом – почувствовать вдохновение и ясность – провести несколько часов в безопасной, тёплой атмосфере среди единомышленников Каждый участник уйдёт со своими открытиями, новыми мыслями и ощущением внутренней опоры. Продолжительность: 2 часа. Запись и вопросы в ТГ.

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