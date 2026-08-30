На экскурсии узнаешь историю московских «колец», как в Москве реализовывались масштабные градостроительные инициативы, и, конечно, историю многочисленных архитектурных памятников, которые будешь пробегать. Дистанция: 16 км Беговой темп: 6.30 Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.