Восемь лет дыхания, баланса и света. Студия «Прана» на Войковской приглашает на праздник йоги. Ты сможешь поучаствовать в классах по различным направлениям йоги и познакомиться с ведущими преподавателями «Праны». Здесь подготовили занятия для каждого: — Для новичков предлагаются лёгкие и очень лёгкие занятия, которые помогут сделать первые шаги на пути к гармонии — Практиков от года порадуют классы лёгкого уровня с элементами среднего, где ты сможешь углубить свои знания и навыки; — Для уверенных практиков организовали занятия среднего и сложного уровней — время бросить себе вызов и раскрыть свой потенциал Тебя ждут: — Множество практик по разным направлениям йоги — Терапия-медитация в большом зале под звуки тибетских чаш — Музыкальные мастер-классы по игре на хэндпане от школы Валерии Рэй — Экомаркет, нейрографика и фотозона — Чаепитие и торт В завершение фестиваля будет терапия-медитация под звуки тибетских чаш. Погрузись в атмосферу спокойствия и умиротворения, позволяя звукам исцелить тело и душу. Почитать полную программу и подробности можно по кнопке «Купить билет».