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На закате лета

Оригинал, улица Земляной Вал, 9А

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Завершение:

от 1890₽ до 3190₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Летний женский фестиваль от 128bpm. Приходи, чтобы вместе проводить лето и отпраздновать день рождения студии 128bpm — 5 лет. Это событие, где встречаются движение и культура, танцы и музыка, новые знакомства и вдохновение. В этот день тебя ждут: — тематические фитнес- и танцевальные тренировки: парная йога, танцы в наушниках, барре под барабаны, бачата, тренди дэнс, караоке кардио дэнс; — маркет локальных брендов; — мастер-классы и творческие активности: тату-зона, создание брелков, плёночная фотография, создание карты желаний на осень, зона экспресс-массажа; — Лекции, практики и специальные форматы: хоровое пение с «Нескучным хором», скейт-шоу; — Диджей-сет на закате от Izhevski; — выступление By Индия. А когда солнце зайдёт — начнётся новая глава фестиваля: — танцевальные баттлы; — ночная вечеринка; — музыка, движение и лето, которое не хочется отпускать. Билет включает доступ ко всем зонам фестиваля в течение дня. Ты можешь приходить в любое время и участвовать в любых активностях. * Запись на тренировки откроется позже (они будут бесплатными для всех обладателей билета).

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