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Йога-практики

Болотная площадь

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Участников ждёт комплекс асан для развития гибкости и подвижности тела, а также мягкой работы с мышцами и суставами. Практика доступна для любого уровня подготовки. Мероприятие пройдёт на свежем воздухе в формате тихого городского утра и гармонии. Организаторами мероприятия выступят журнал «Антенна-Телесемь» и студия горячей йоги UBU Hot Yoga Расписание практик: 10:00-11:25 11:30-12:55 Коврики необходимо взять с собой.

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