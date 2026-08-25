Участников ждёт комплекс асан для развития гибкости и подвижности тела, а также мягкой работы с мышцами и суставами. Практика доступна для любого уровня подготовки. Мероприятие пройдёт на свежем воздухе в формате тихого городского утра и гармонии. Организаторами мероприятия выступят журнал «Антенна-Телесемь» и студия горячей йоги UBU Hot Yoga Расписание практик: 10:00-11:25 11:30-12:55 Коврики необходимо взять с собой.