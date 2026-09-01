Сентябрь как возможность продлить лето. Здесь ты сможешь провести тёплые деньки на природе, захватить частичку лета и зарядиться этой энергией на несколько месяцев вперед. Расписание выстроено так, чтобы можно было выспаться и в свободное время заниматься любыми активностями по душе — настольные игры, прогулки по лесу, баня, плавание на сапах, чтение книги на уютной веранде. Расписание: 11 сентября, пт — С 17.00 Заезд — 18.00-19.30 Практика — 19.30-20.30 Ужин — 20.30-22:00 Знакомство/костёр 12 сентября, сб — 9.00-10.00 Завтрак — 11.00-13.15 Практика — 13.30-14.30 Обед — 14.30-17.00 Свободное время (прогулка по лесу, за доп.плату плавание на сапах) — 17.00-19.30 Практика — 19.30-20.30 Ужин — С 20.30 Свободное время (настольные игры, за доп.плату баня) 13 сентября, вскр — 9.00-10.00 Завтрак — 11.00-13.00 Практика — 13.00-14.00 Обед — До 15.00 выезд Проживание будет в уютном пространстве большого йога-дома, где под ногами тихонько поскрипывают деревянные половицы, а в воздухе царит атмосфера спокойной деревенской жизни. В доме два этажа. На первом находятся столовая зона, несколько комнат, два санузла и две душевые. На втором — большой йога-зал со всем необходимым для практики оборудованием, также несколько комнат, два санузла и две душевые. Ведущая: Анастасия Веретенникова — преподаватель хатха-йоги и автор йога-выходных. До Йога-дома из центра Москвы можно доехать за 1,5 часа на «Ласточке» с Ленинградского вокзала до станции «Завидово».