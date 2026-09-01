Волшебное звучание в день равноденствия. Главным проводником Гонг-Пуджи станет большой полутораметровый гонг ОМ. Его глубокий, объёмный и мощный звук наполнит пространство ощущением покоя и уюта, помогая погрузиться в медитативное состояние, расслабиться и обрести внутреннюю гармонию. Шесть Мастеров звука создадут неповторимую атмосферу погружения. Что тебя ждёт: — Погружение в мощные звуковые вибрации гонгов, которые будут сопровождать тебя всю ночь, помогая освобождаться от накопленных блоков и напряжения — Гармонизация внутреннего состояния в особенное время года, идеально подходящее для осознания своих намерений и глубокой перезагрузки — Восстановление энергии и настрой на предстоящий период через мягкие вибрации гонгов, пробуждающие естественные силы организма к обновлению. Сбор участников — 22:30 Практика: 23:00 – 07:00 (+ завтрак) Стоимость участия: До 20 сентября: 6500 руб., для пар — 12.000 руб. После: 7500 руб., для пар — 13.000 руб. С собой рекомендуется взять: — Удобную одежду для сна и отдыха — Любимую подушку для максимального комфорта — Вкусняшки к чаю для уютного общения