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Кофе Джем «Дача стайл»

Дом культур
Большой Сухаревский переулок, 25с1

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Продли лето в ДК: кофе, музыка, огурчики, много общения и тот самый вайб большой дачной компании, где к вечеру все уже свои. Разомнёшь навыки общения, будешь знакомиться и танцевать так, будто сентябрь ещё ничего не значит. Кофе Джем — это 4 часа знакомств и живого общения: сначала знакомишься и вместе со всеми выполняешь упражнения на коммуникацию, а после переключаешься на музыку и танцы под диджей-сет.

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