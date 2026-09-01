Продли лето в ДК: кофе, музыка, огурчики, много общения и тот самый вайб большой дачной компании, где к вечеру все уже свои. Разомнёшь навыки общения, будешь знакомиться и танцевать так, будто сентябрь ещё ничего не значит. Кофе Джем — это 4 часа знакомств и живого общения: сначала знакомишься и вместе со всеми выполняешь упражнения на коммуникацию, а после переключаешься на музыку и танцы под диджей-сет.