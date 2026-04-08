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Holi yoga & cafe

Москва, ул. Малая Ордынка, 19

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Веганское кафе + эстетичное и бережное пространство для практик йоги и медитаций В кафе целый день подают авторские завтраки по рецептам Кирилла Губина — шеф-повара, учившегося в Италии и США. Во всех блюдах используются свежие продукты растительного происхождения, без глютена и сахара. Здесь подают полезные завтраки целый день, в меню нет приверженности какой-либо определённой национальной кухне. Тосты, сырники, круассаны сочетаются с чили «нон» карне, салатом Будды и зелёным тако. Есть что попробовать и сфотографировать. Режим работы: Ежедневно: 9:00-21:00
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