Соберутся кошки, которые ищут дом и готовы уехать в новую семью в этот же день. Здесь будут только котики. Тихие и смышлёные, озорные и забавные, грациозные и спокойные. У каждой своя история и своё очарование. Волонтёры расскажут о характере и привычках каждой кошки, ответят на вопросы и помогут определиться с выбором. Забирать питомца домой необязательно. Можно просто прийти, пообщаться с кошками, помочь приютам на благотворительном маркете и принести гостинцы для хвостиков. Кому подойдёт: Тем, кто готов взять кошку домой в этот же день и тем, кто просто хочет помочь: пообщаться с животными, поучаствовать в маркете или привезти гостинцы. Что тебя ждёт: — знакомство с кошками, которые ищут дом — консультации волонтёров по каждому животному — благотворительный маркет — возможность забрать питомца сразу после знакомства