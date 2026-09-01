Класс виньяса йоги, где динамичные асаны ложатся на живой диджей-сет вместо привычной медитативной музыки. Виньясу выбрали не случайно. Это практика плавных переходов, где одна асана перетекает в другую без пауз, и получается что-то вроде текучего танца. Обычно этот поток держит дыхание, а здесь его дополнительно разгоняет ритм техно-музыки. Формат подойдёт тем, кто любит интенсив и кайфует от состояния общего потока в классе, а не только от тишины после шавасаны. Приглушённый свет, живой саунд, коврики вместо танцпола и большое комьюнити, которое давно ждало чего-то особенного.