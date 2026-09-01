Галактика «Млечный Путь». Солнечная система. Планета Земля. 2026 год. Земля на пороге огромной катастрофы. Учёные обнаружили, что планета теряет способность чувствовать низкие частоты. Сердце Земли буквально замедляется: люди перестали танцевать, машины больше не вибрируют от сабвуферов, бокалы не дребезжат от ритмов. Планета под угрозой вымирания! Учёные предпринимают отчаянные меры и посылают сигнал бедствия в космос… И нашлось спасение. Созвездие Фотуфо х Зубово в новом стиле (New Stule Zubovo) перехватили сигнал и уже готовят свои космические корабли, чтобы объединиться для космической бас миссии. Экипаж корабля «Фотуфо»: — Vqwt — командир корабля, основатель цивилизации Фотуфо. Излучает прямой и заводной Bassline и Jump Up. — Stepski — голосовой навигатор Космической Басс-Миссии, управляющий экипажем с помощью хлёстких рифм. — Seemquieter — юный музыкальный инженер, конструирующий новые музыкальные формы из 2-Step, Garage и глубокого басса. — Ttamttom — излучает необычные ритмические рисунки, смешивая Hip-Hop и UK прямо на микрофоне. — All In — опытная специалистка, исследующая далёкие уголки космоса. Собирает самый свежий саунд со всей вселенной. Экипаж корабля «Новый стиль Зубово»: — Sunshine — странник с востока своей планеты, предводитель клана диджеев и постоянный спутник Soda Luv в его космических турах. Именно он поймал сигнал о Bassline-бедствии на Земле. — Vostorg.Noway — странник интернет-руин, исследующий забытые пространства саунд-систем и британских созвездий. — Shoovie — заядлый селектор с юга планеты, добывающий из её недр горячие ритмы, пылающие басы и редкие музыкальные артефакты.