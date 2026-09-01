Экстатический танец, DJ-сеты и живые инструменты, гвоздестояние, медитации, осознанный лекторий, саунд-хилинг, дизайнерский маркет, галерея художников… и всё это в дневном ЗОЖ-формате. В день осеннего равноденствия ты сможешь посетить более 15 практик, лекций, живых выступлений за один вечер. Будут отдельные локации с практиками и лекциями, творческими мастер-классами и маркет локальных брендов. 2-й этаж, музыка 15:00-15:40 — dj-сет 15:40-17:00 — Cosmo Shamanik Dance и Церемония Какао с Dari Bess 17:00-18:00 — Alёna (этно-сет) 18:00-19:00 — рейв-медитация, Spacetime Djs & Galaxy Gipsy 19:00-21:00 — Wozhd (live-instrumental performance) 21:00-22:00 — Виолетта Алатырь, шаманский саунд-хилинг и дегустация мухоморного чая. 1-й этаж, практики 16:00-17:00 — Руслан Worksteel, мастер-класс по гвоздестоянию и дорожка из гвоздей 17:00-18:00 — Алексей Рощин, «Цигун, даосские практики и запуск энерговолны в теле» 18:00-19:00 — Тамара Ягода, «Активация твоего теневого аркана Таро» для успеха, удачи, счастья 19:00-20:00 — Нранэ Барс, «Кали-Медитация» 20:00-21:00 — Алеся Кузьмич, «Практика глубокого расслабления с кисточками». Крыша надёжно защищена от дождя и любой непогоды.