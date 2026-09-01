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Роспись виниловых пластинок

Лепим-Рисуем
Федеративный проспект, 46к1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь превратить обычный винил в стильный арт-объект. Ты будешь рисовать на настоящих пластинках и создашь уникальный декор для стен своими руками. Это отличный способ переключиться, отдохнуть и забрать домой крутую картину.

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