https://yogaplatforma.ru/ Студия находится в историческом здании конца XIX века с особой атмосферой. Просторный кирпичный лофт с высокими потолками, панорамные окна, деревянные полы из массива лиственницы делают пространство неповторимым и создают особый настрой. Тебя ждут четыре зала для йоги — два больших и два камерных, раздевалки с душевыми комнатами, массажные кабинеты, комната с тренажером «Правило», творческая мастерская и просторная чайная зона. Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
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