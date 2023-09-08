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Йога Платформа

Москва, Спартаковский пер. дом 2 стр.1 подъезд 6, этаж 2

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https://yogaplatforma.ru/ Студия находится в историческом здании конца XIX века с особой атмосферой. Просторный кирпичный лофт с высокими потолками, панорамные окна, деревянные полы из массива лиственницы делают пространство неповторимым и создают особый настрой. Тебя ждут четыре зала для йоги — два больших и два камерных, раздевалки с душевыми комнатами, массажные кабинеты, комната с тренажером «Правило», творческая мастерская и просторная чайная зона. Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
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