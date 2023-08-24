Где поиграть на необычных инструментах, послушать этнические мотивы и унестись с музыкой ветра на ковре-самолёте?

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Когда отмечают день странной музыки?

День странной музыки всем миром отмечают 24 августа. Но это долгоиграющая подборка, так что события актуальные. Выбирай и отправляйся в музыкальное приключение.

История праздника

День необычной музыки придумал Патрик Грант — разносторонний американский музыкант, исполнитель всего — от популярной музыки до эмбиента.

История создания праздника довольно сумбурна, так как он изначально не задумывался как таковой. Грант пытался выпустить свой диск, но никак не мог найти студию. Тогда он создал свой собственный бренд «Strange Music».

День странной музыки был пиар-ходом для продвижения нового альбома, а дата — день рождения отца девушки Гранта, который был его музыкальным гуру. Но скоро эта дата ушла в массы и стала международным днем странной музыки.

В чем суть? Патрик Грант задумал этот день как время для расширения границ, знакомство и сближение с новым и необычным. В день странной музыки Грант решил познакомить слушателей с музыкальными композициями, которые они бы не смогли услышать по радио или телевидению.

И мы тоже решили выйти из зоны музыкального комфорта с помощью тематической подборки, смотри где отпраздновать день странной музыки.

Где можно отпраздновать у нас?

Музыкальные события и места: Москва

Relax

Если ты никогда не видел ханг или мало знаком с поющими чашами или австралийским диджериду — тогда тебе на любое из этих событий.

Любое из этих музыкальных путешествий подарит тотальное умиротворение и зарядит на мощные энерговибрации;)

Большие концерты

Музыкальный спектакль на 7 языках, концерт-приглашение к разговору об отношениях между Человечеством и Природой. А еще наш ковёр-самолёт перенесет тебя в мультимедийное звуковое пространство, отправит послушать неоклассику и прикоснуться к звучанию виолончели.

Необычные концерты

Концерт без слов и четыре стихии — музыка, драма, сценография и визуальные эффекты. Фестиваль сказок, андерграунда и регги. И друзья по рокабилли-психозу продемонстрируют музыкальный тотальный угар. Настройся на свою треш-волну.

Как ещё отпраздновать день странной музыки? На концерте-галлюцинации. Волшебство пения, как эйфория от абсента. Будет интересно.

Абсент | 22 сентября «Абсент» – концерт-галлюцинация. Кажется, дело происходит в кабаре? Или в обычном парижском кафе? Перед нами четыре венских стула, четыре круглых столика и четыре девушки. Кажд... 22 сентября ул. Б. Пироговская, 53/55 от 1000₽

Звуки Японии

Куда ещё сходить на праздник музыки? Отправляйся на поиски ответов на экзистенциальные вопросы в М'арс — тут мультисенсорная выставка-квест и мудрость Востока. А в тропиках ВДНХ тебя ждет полное погружение в сказочную атмосферу миров знаменитого японского режиссёра-аниматора Хаяо Миядзаки.

На выставке «Икигай: искусство жить» познакомишься с необычным музыкальным инструментом — глюкофоном, и даже сыграешь на нём;)

Популярное Выставка «Икигай: искусство жить» Мультисенсорная выставка-квест, посвященная многогранному термину Страны восходя... до 29 февраля Марс от 700₽

Что ещё посетить в День странной музыки?

Для всех, кто объединён меломанской любовью: необычные спектакли, музыкальные сеты в кафе, русская независимая музыка и 20 000 музыкальных носителей в музее.

Музыкальные события и места: Питер



Музыкальная терапия

В театре на приеме у доктора ты расскажешь свою душевную историю в виде сказки и придумаешь себе новое имя, а музыка, свет и другие визуальные эффекты станут действующими персонажами истории. А на камерном концерте тебя ждёт чуткая игра на фортепьяно от Андрея Шаповалова, сердечные выступления и много обнимашек.

Музыкальные вечеринки

Волшебство живой музыки, Buddha Bar, превращающийся в храм любви имени Хаяо Миядзаки и другие мощные тусовки. Не пропусти:)

Концерты и фестивали

Вайбовый фест «Систо-осень», который объединяет самых творческих и открытых миру, лиричный треш-рок, риффы в лучших традициях groove metal и драматичные проигрыши с привкусом неоклассики. Познакомься с той музыкой, которая будоражит тело и разум!

Искусство и музыка

Думаем, что тебе будет интересно сходить на первый российский мюзикл, объединяющий пение и жестовый язык. Если не удивит, то шокирует — экстремальная хоррор-опера о ночных русалках, мужиках-странниках и упырях...

А ещё красочный перформанс, начинающийся как лекция по нейробиологии и микологии, превращается в мистическую откровенную феерию, полную яркого видео-арта и необычного звучания.

Популярное Лес. Грибы Музыкальная АСМР-лекция «Нейроэффекты грибов», рассказанная шепотом и отыгранная проектом Tawagoto to sutikk. Здесь лес – сложный симбиоз, живой организм, состоящий из грибных мик... 12 мая Площадка 51 от 900₽

Этническое постапокалиптическое музыкальное сопровождение создается при помощи самодельных музыкальных инструментов из разнообразных артефактов, найденных в лесных окрестностях Петербурга.

Что ещё посетить в День странной музыки?

Осенью самое время побывать в жаркой Италии, даже если на смотровой площадке Петербурга. Целый час музыкального шоу — живая итальянская страсть. А если хочется иных ощущений, то на спектакль «Мы» по роману–антиутопии Евгения Замятина. Тебя ждет нервная музыка группы «Аукцыон» и нежные аккорды Чайковского и Баха.

А также андеграундные «звучащие» места, музей современной экспериментальной музыки и оранжерея с relax-концертами. Знакомься с тем, что звучит по-новому:)

ТОП необычных музыкальных инструментов

Мы решили подкинуть немного образовательного контента, так что лови мини-подборку редких музыкальных инструментов.

Колесная лира

Необычный музыкальный инструмент похож на скрипку, но вместо смычка — встроенное колесо, которое перебивает струны. Левой рукой музыкант зажимает аккорды, а правой — крутит колесо.

Омникорд

Музыкальный инструмент, который оценят фанаты Gorillaz. Мелодия их культовой песни «Clint Eastwood» была сыграна именно на нем. Чтобы извлечь звук, музыкант нажимает на кнопку, соответствующую аккорду и бьет по специальной пластине из металла.

Музыкальная пила

Если любишь музыку и пилить (во всех смыслах) и необычное звучание, тогда лови идею для покупки. От обычной пилы эта отличается гибкостью и наличием смычка. Твори искусство с осторожностью!

Октобас

Самый низкий, крупный и представительный музыкальный инструмент для суровых и компанейских скрипачей. Играть на нем удобнее вдвоём — один держит аккорды, другой водит смычком.

Туалетофониум

Нет, это не сортирный юмор, это редкий музыкальный инструмент с необычным звучанием, который играет большую роль в духовых и военных оркестрах. Инструмент издает не только духовые звуки, но и водные, когда под сильным напором вода выливается в фаянсовую чашу.

Интересные факты

Уже более десяти лет в рамках международного дня странной музыки в Португалии проходит «Ночь фаду». Фаду — уникальная музыкальный жанр, не имеющий аналогов во всем мире.

Cамый длинный органный концерт в мире закончится в 2640 году и продолжится 639 лет. Тема самого долгого концерта в истории называется As slow as possible и началась она аж в 2001 году.

Слушая громкую музыку, человек может выпить больше алкоголя за короткое время.