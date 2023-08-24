Когда отмечают день странной музыки?
История праздника
День необычной музыки придумал Патрик Грант — разносторонний американский музыкант, исполнитель всего — от популярной музыки до эмбиента.
История создания праздника довольно сумбурна, так как он изначально не задумывался как таковой. Грант пытался выпустить свой диск, но никак не мог найти студию. Тогда он создал свой собственный бренд «Strange Music».
День странной музыки был пиар-ходом для продвижения нового альбома, а дата — день рождения отца девушки Гранта, который был его музыкальным гуру. Но скоро эта дата ушла в массы и стала международным днем странной музыки.
И мы тоже решили выйти из зоны музыкального комфорта с помощью тематической подборки, смотри где отпраздновать день странной музыки.
Где можно отпраздновать у нас?
Relax
Если ты никогда не видел ханг или мало знаком с поющими чашами или австралийским диджериду — тогда тебе на любое из этих событий.
Любое из этих музыкальных путешествий подарит тотальное умиротворение и зарядит на мощные энерговибрации;)
Современное музыкальное пространство - территория взаимопроникновения и смешения...
от 2200₽
Медитация с поющими чашами дает возможность глубоко расслабиться и восстановиться на физическом, энергетическом и эмоциональном уровнях. Она успокаивает ум и ты начинаешь чувствовать и слышать себя, ...
100 минут расслабления для 15 слушателей в пространстве [CAMERA] Будут звучать ханг, жиджериду, оушендрам, реймдрам, перкуcсия, гитара, варган, кахон и чаши. Будет медитативный видеоарт. А вокруг б...
Большие концерты
Музыкальный спектакль на 7 языках, концерт-приглашение к разговору об отношениях между Человечеством и Природой. А еще наш ковёр-самолёт перенесет тебя в мультимедийное звуковое пространство, отправит послушать неоклассику и прикоснуться к звучанию виолончели.
Концерт в исполнении камерного оркестра Nella Musica Orchestra и вокального анса...
от 2500₽
Невероятное инструментальное шоу, где четверо молодых музыкантов создают неповто...
от 1500₽
Филигранное акапельное шоу по мотивам произведений Д.Хармса. Мистическое музыкальное путешествие с таинственными сестрами из Спокании. Этот перфоманс, где акапельное исполнение музыки разных жанров и...
Музыкальный спектакль на 7 языках в одном вечере. На сцене 4 актрисы, каждая из...
от 850₽
Музыка в темноте" от Евгении Зимы — мультимедийное шоу классической музыки в фор...
от 1200₽
Необычные концерты
Концерт без слов и четыре стихии — музыка, драма, сценография и визуальные эффекты. Фестиваль сказок, андерграунда и регги. И друзья по рокабилли-психозу продемонстрируют музыкальный тотальный угар. Настройся на свою треш-волну.
Давние друзья по рокабилли-психозу снова выйдут вместе на одну сцену, чтобы в оч...
от 700₽
Закрыв глаза на секунду, рискуешь пропустить три месяца лета. Именно осенью как ...
от 700₽
«Времена… Года…» – это концерт без слов на музыку А. Вивальди, Й. Гайдна, П.И. Ч...
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от 1100₽
Как ещё отпраздновать день странной музыки? На концерте-галлюцинации. Волшебство пения, как эйфория от абсента. Будет интересно.
«Абсент» – концерт-галлюцинация. Кажется, дело происходит в кабаре? Или в обычном парижском кафе? Перед нами четыре венских стула, четыре круглых столика и четыре девушки. Кажд...
от 1000₽
Звуки Японии
Куда ещё сходить на праздник музыки? Отправляйся на поиски ответов на экзистенциальные вопросы в М'арс — тут мультисенсорная выставка-квест и мудрость Востока. А в тропиках ВДНХ тебя ждет полное погружение в сказочную атмосферу миров знаменитого японского режиссёра-аниматора Хаяо Миядзаки.
На выставке «Икигай: искусство жить» познакомишься с необычным музыкальным инструментом — глюкофоном, и даже сыграешь на нём;)
Мультисенсорная выставка-квест, посвященная многогранному термину Страны восходя...
от 700₽
Что ещё посетить в День странной музыки?
Для всех, кто объединён меломанской любовью: необычные спектакли, музыкальные сеты в кафе, русская независимая музыка и 20 000 музыкальных носителей в музее.
Музыкальная терапия
В театре на приеме у доктора ты расскажешь свою душевную историю в виде сказки и придумаешь себе новое имя, а музыка, свет и другие визуальные эффекты станут действующими персонажами истории. А на камерном концерте тебя ждёт чуткая игра на фортепьяно от Андрея Шаповалова, сердечные выступления и много обнимашек.
Привет, поэтические друзья! Сентябрь - время собирать урожай. Это повод, чтобы ...
от 800₽
Спектакль об одиноких разочаровавшихся в этой жизни молодых людях. Действие прои...
от 1000₽
Музыкальные вечеринки
Волшебство живой музыки, Buddha Bar, превращающийся в храм любви имени Хаяо Миядзаки и другие мощные тусовки. Не пропусти:)
Лейбл Phagamast представляет волшебное событие – фестиваль Wonderland уже 8 март...
от 2500₽
Ты просил, Ты звал, Ты хотел…. И он пришёл! Восток - это не только шёлк, тайны...
9000₽
Седьмого октября будет красиво! 00:00 — 06:00 / CLUB PROSCURA SVETA RAIN LEN...
от 555₽
Концерты и фестивали
Вайбовый фест «Систо-осень», который объединяет самых творческих и открытых миру, лиричный треш-рок, риффы в лучших традициях groove metal и драматичные проигрыши с привкусом неоклассики. Познакомься с той музыкой, которая будоражит тело и разум!
Приглашаем тебя в осенний лес на завершение сезона. Когда еще тепло, но ночи тем...
от 4700₽
Грандиозному альбому «Супер унитаз» исполнилось 15 лет! Группа Казённый Унитаз ...
от 1500₽
Хорошо ли ты знаешь Анненкирхе? У тебя есть возможность познакомиться с церков...
от 1300₽
BAGIRA – female fronted metal группа из Казани, которой не хватает в твоём плейл...
от 900₽
Искусство и музыка
Думаем, что тебе будет интересно сходить на первый российский мюзикл, объединяющий пение и жестовый язык. Если не удивит, то шокирует — экстремальная хоррор-опера о ночных русалках, мужиках-странниках и упырях...
Спектакль с веселыми песнями, грустными плясками и верой в лучшее, которое, возм...
от 1200₽
Экстремальная хоррор-опера о рождении постантропоценного существа. Было – раз! ...
от 1000₽
«Лорелея. Дева Рейна» – первый российский мюзикл, объединяющий пение и жестовый ...
от 1500₽
А ещё красочный перформанс, начинающийся как лекция по нейробиологии и микологии, превращается в мистическую откровенную феерию, полную яркого видео-арта и необычного звучания.
Музыкальная АСМР-лекция «Нейроэффекты грибов», рассказанная шепотом и отыгранная проектом Tawagoto to sutikk. Здесь лес – сложный симбиоз, живой организм, состоящий из грибных мик...
от 900₽
Этническое постапокалиптическое музыкальное сопровождение создается при помощи самодельных музыкальных инструментов из разнообразных артефактов, найденных в лесных окрестностях Петербурга.
Что ещё посетить в День странной музыки?
Осенью самое время побывать в жаркой Италии, даже если на смотровой площадке Петербурга. Целый час музыкального шоу — живая итальянская страсть. А если хочется иных ощущений, то на спектакль «Мы» по роману–антиутопии Евгения Замятина. Тебя ждет нервная музыка группы «Аукцыон» и нежные аккорды Чайковского и Баха.
Побывай в жаркой Италии, не выезжая из Санкт-Петербурга! Ты перенесешься в наст...
от 2500₽
А также андеграундные «звучащие» места, музей современной экспериментальной музыки и оранжерея с relax-концертами. Знакомься с тем, что звучит по-новому:)
ТОП необычных музыкальных инструментов
Мы решили подкинуть немного образовательного контента, так что лови мини-подборку редких музыкальных инструментов.
Колесная лира
Необычный музыкальный инструмент похож на скрипку, но вместо смычка — встроенное колесо, которое перебивает струны. Левой рукой музыкант зажимает аккорды, а правой — крутит колесо.
Омникорд
Музыкальный инструмент, который оценят фанаты Gorillaz. Мелодия их культовой песни «Clint Eastwood» была сыграна именно на нем. Чтобы извлечь звук, музыкант нажимает на кнопку, соответствующую аккорду и бьет по специальной пластине из металла.
Музыкальная пила
Если любишь музыку и пилить (во всех смыслах) и необычное звучание, тогда лови идею для покупки. От обычной пилы эта отличается гибкостью и наличием смычка. Твори искусство с осторожностью!
Октобас
Самый низкий, крупный и представительный музыкальный инструмент для суровых и компанейских скрипачей. Играть на нем удобнее вдвоём — один держит аккорды, другой водит смычком.
Туалетофониум
Нет, это не сортирный юмор, это редкий музыкальный инструмент с необычным звучанием, который играет большую роль в духовых и военных оркестрах. Инструмент издает не только духовые звуки, но и водные, когда под сильным напором вода выливается в фаянсовую чашу.
Интересные факты
Уже более десяти лет в рамках международного дня странной музыки в Португалии проходит «Ночь фаду». Фаду — уникальная музыкальный жанр, не имеющий аналогов во всем мире.
Cамый длинный органный концерт в мире закончится в 2640 году и продолжится 639 лет. Тема самого долгого концерта в истории называется As slow as possible и началась она аж в 2001 году.
Слушая громкую музыку, человек может выпить больше алкоголя за короткое время.