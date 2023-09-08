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Музей Собрание

Москва, ул. Солянка, д. 16

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https://mus-col.com/ Культурно-просветительский проект бизнесмена и мецената Давида Якобашвили. Художественный фонд музея насчитывает более 20 тысяч экспонатов, объединенных в уникальные коллекции по следующим направлениям: механические музыкальные предметы и инструменты, декоративно-прикладное и часовое искусство, изобразительное искусство, печатная продукция и музыкальные носители. Посещение бесплатное по предварительной записи на сайте в разделе «Контакты» или по телефону (в будние дни с 11-00 до 16-30).
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