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Комментарии
Заведение позиционирует себя как музыкальную площадку, но музыку здесь слушать неприятно и неинтересно. Был в зале «Мансарда» - это бар с маленькой сценой у входа для фоновой музыки. В Москве есть бары намного лучше адаптированные под проведение музыкальных представлений, которые не заявляют об этом. В целом: заведение, антураж, контингент, купленные отзывы - все это из матрицы российского телевидения, шоу-бизнеса, культуры и тп. Я пошел на известного гитариста, не изучив заведение. Не получил удовольствия и больше не пойду в это место.
Люблю это место
Интересное место, чтобы насладиться джазовой музыкой разных стилей.
Очень комфортно себя ощущаю в этом месте. Что, удивительно. Не мой формат, в принципе.
Нравится,что можно найти мероприятие на любой музыкальный вкус.Была на кубинском трио,восторг
Самый крутой джаз клуб в Москве!
Культовое место! Независимо от того какое направление джаза вы предпочитаете, здесь вы его обязательно найдете, просто изучите афишу на ближайшую неделю и приходите. Интерьер полностью оправдывает музыкальное направление места - хранит в себе историю и не отстает от современности.
Много хороших воспоминаний связано с этим клубом. Музыканты крутые сюда приходят.