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Джаз Клуб Алексея Козлова

Москва, Улица Маросейка, дом 9/2

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Единственный в Европе трехэтажный джазовый клуб с ежедневными концертами на четырех сценах, ночными джемами, прекрасной кухней и особенной атмосферой. Сайт: https://kozlovclub.ru/ пн, чт, вс — с 12:00 до 00:00; пт, сб — с 12:00 до 06:00
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Комментарии

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Sergio Dobrevich
23 марта, 21:40

Много хороших воспоминаний связано с этим клубом. Музыканты крутые сюда приходят.

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Николай
1 ноября 2025, 04:02

Заведение позиционирует себя как музыкальную площадку, но музыку здесь слушать неприятно и неинтересно. Был в зале «Мансарда» - это бар с маленькой сценой у входа для фоновой музыки. В Москве есть бары намного лучше адаптированные под проведение музыкальных представлений, которые не заявляют об этом. В целом: заведение, антураж, контингент, купленные отзывы - все это из матрицы российского телевидения, шоу-бизнеса, культуры и тп. Я пошел на известного гитариста, не изучив заведение. Не получил удовольствия и больше не пойду в это место.

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Алена
30 апреля 2025, 13:57

Люблю это место

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Natasha
4 февраля 2025, 15:36

Интересное место, чтобы насладиться джазовой музыкой разных стилей.

А
Аноним
27 декабря 2024, 07:18

Очень комфортно себя ощущаю в этом месте. Что, удивительно. Не мой формат, в принципе.

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Volpetta 🦊
10 мая 2024, 06:09

Нравится,что можно найти мероприятие на любой музыкальный вкус.Была на кубинском трио,восторг

LM
Liza More
15 октября 2023, 04:28

Самый крутой джаз клуб в Москве!

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Lange Lidiya
25 мая 2021, 19:32

Культовое место! Независимо от того какое направление джаза вы предпочитаете, здесь вы его обязательно найдете, просто изучите афишу на ближайшую неделю и приходите. Интерьер полностью оправдывает музыкальное направление места - хранит в себе историю и не отстает от современности.

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