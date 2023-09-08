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16 Тонн

Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

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Клуб, паб, ресторан в центре Москвы. Старейший из ныне существующих английских пабов. Первая в Москве концертная площадка, специализирующаяся на выступлениях гитарных групп — позже этот формат взяли за основу многие московские клубы. Разнообразие меню и негромкая фоновая музыка делают «16 Тонн» прекрасным местом как для непринужденного общения с друзьями, так и для деловых встреч. Кроме того, со дня основания работает собственная пивоварня, где готовится три запатентованных сорта пива — «Светлое специальное», «Красное особое» и «Экстра Стаут». Фирменное пиво «16 Тонн» удостоено множества международных наград. пн-вс с 11:00 до 6:00 https://www.16tons.ru/
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