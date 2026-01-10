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Ну что, меломаны, готовы рвать струны и глотки?! Всех любителей рок угара, кутежа и веселья ждут на ночь рок музыки в клубе «16 тонн». Молодые музыканты сыграют известные мировые хиты и поделятся собственным творчеством. Экспрессия и мощь, гитарные запилы и невероятные партии ударных рождают музыку рок, музыку с особым смыслом. Вспомнишь, споёшь и послушаешь отборные хиты зарубежных и российских исполнителей от Linkin Park до Земфиры. Тебя ждёт сногсшибательная энергия, киловаты звука и целая ночь драйва!
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