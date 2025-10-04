Возраст 18+
Концерты
Про событие
Погрузись в атмосферу настоящего хаоса, ярости и мощи — вечера, посвященного легендарным Slipknot! На сцене трибьют-группа исполнит бессмертные хиты, от которых кровь закипает, а адреналин захлестывает! Присоединяйся, чтобы вместе воссоздать атмосферу и ощутить энергетику любимой группы! Возрастное ограничение клуба: 18+ (для подтверждения возраста возьми с собой паспорт или водительское удостоверение, подходит только оригинал, ксерокопия и фото не принимаются). Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются на концерт только в сопровождении кого-нибудь из родителей.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи