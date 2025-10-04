Погрузись в атмосферу настоящего хаоса, ярости и мощи — вечера, посвященного легендарным Slipknot! На сцене трибьют-группа исполнит бессмертные хиты, от которых кровь закипает, а адреналин захлестывает! Присоединяйся, чтобы вместе воссоздать атмосферу и ощутить энергетику любимой группы! Возрастное ограничение клуба: 18+ (для подтверждения возраста возьми с собой паспорт или водительское удостоверение, подходит только оригинал, ксерокопия и фото не принимаются). Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются на концерт только в сопровождении кого-нибудь из родителей.