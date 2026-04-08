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Live Stars

Москва, Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

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Ресторан с концертной программой в историческим центре Москвы на Красном Октябре. В Live Stars ты всегда сможешь встретить звёзд, которые не только выступают, но и просто отдыхают вместе со своими друзьями и музыкантами. Вся еда готовится на углях. Используют только свежие, натуральные продукты, без ГМО и усилителей вкуса. Полностью оснащён музыкальным и световым оборудованием, проекторами, экранами и телевизорами, wi-fi, онлайн трансляция в сеть интернет, грузовой лифт. https://livestarsclub.ru/ с 16:00 до 23:00, пятница и суббота с 16:00 до 05:30
Карта места...

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от 1200₽

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