Ресторан с концертной программой в историческим центре Москвы на Красном Октябре. В Live Stars ты всегда сможешь встретить звёзд, которые не только выступают, но и просто отдыхают вместе со своими друзьями и музыкантами. Вся еда готовится на углях. Используют только свежие, натуральные продукты, без ГМО и усилителей вкуса. Полностью оснащён музыкальным и световым оборудованием, проекторами, экранами и телевизорами, wi-fi, онлайн трансляция в сеть интернет, грузовой лифт. https://livestarsclub.ru/ с 16:00 до 23:00, пятница и суббота с 16:00 до 05:30
Карта места...
Предстоящие события в этом месте
Казённый Унитаз
Тур, в котором группа намерена совместить несовместимое: презентацию нового альб...
от 1200₽