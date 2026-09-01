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Казённый Унитаз

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Тур, в котором группа намерена совместить несовместимое: презентацию нового альбома «Обоссать и на мороз», празднование 10-летия альбома «ОбсерусЪ» и дня рождения прямо на сцене, выход в новых образах и исполнение всех хитов за 18 лет существования. В каждом концерте найдётся место и свежим трекам, которые преисполнят сознание, и старым гимнам, ставшим саундтреком стойкого характера целого поколения. Зрителям предложат отметить день рождения вокалиста вместе с музыкантами: только вместо торжественной части воцарится великий хаос и праздник жизни, после которых захочется принять горизонтальное положение прямо на полу и кайфовать от прожитого на концерте. Готовь запасные штаны (потому что старые порвутся в плясе), голосовые связки (их хватит ровно до второго припева) и желание обоссаться на морозе с чистой совестью сразу после концерта.

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