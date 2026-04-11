В связи с накопившимися между сотрудниками разногласиями руководство приняло решение собрать все конфликтующие стороны в одном помещении и посмотреть, что из этого выйдет. Переговоры окончательно признаны неэффективными. Для обеспечения надлежащего уровня воздействия и сопровождения процедуры привлечены следующие контрагенты: Осада (олдскул/мелодик трэш) Grover (грув/дэт) Rusted Nail (мелодик дэт) Гниющий Мясоруб (олдскул дэт) Self Destructs (хардкор/кроссовер трэш) Chemical Warfare (трэш/дэт)