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Мош Консалтинг

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

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Про событие

В связи с накопившимися между сотрудниками разногласиями руководство приняло решение собрать все конфликтующие стороны в одном помещении и посмотреть, что из этого выйдет. Переговоры окончательно признаны неэффективными. Для обеспечения надлежащего уровня воздействия и сопровождения процедуры привлечены следующие контрагенты: Осада (олдскул/мелодик трэш) Grover (грув/дэт) Rusted Nail (мелодик дэт) Гниющий Мясоруб (олдскул дэт) Self Destructs (хардкор/кроссовер трэш) Chemical Warfare (трэш/дэт)

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