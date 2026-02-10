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Давай на Ты

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Нашумевшая постпанк-группа из Минска, которую ты можешь знать по песням «Планеты», «Бессонница», «Воспоминание о тебе» и не только, возвращается в твой город с большим сольным концертом. Если ты хочешь окунуться в тёплую атмосферу романтики панельных домов и услышать любимые песни, то тебе точно сюда.

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