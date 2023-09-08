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Про событие
Филигранное акапельное шоу по мотивам произведений Д.Хармса. Мистическое музыкальное путешествие с таинственными сестрами из Спокании. Этот перфоманс, где акапельное исполнение музыки разных жанров изрядно приправленное сатирой, обеспечит тебя огромной порцией «мурашек».
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