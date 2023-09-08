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Spokanki

Малый зал КЗ «Измайлово», Измайловское шоссе, 71к5

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное

Про событие

Филигранное акапельное шоу по мотивам произведений Д.Хармса. Мистическое музыкальное путешествие с таинственными сестрами из Спокании. Этот перфоманс, где акапельное исполнение музыки разных жанров изрядно приправленное сатирой, обеспечит тебя огромной порцией «мурашек».

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