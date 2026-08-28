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Трибьют Бобу Марли

Mellow Yellow, Нагатинская улица, 16с9

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Регги — не просто музыка, а послание! Боб Марли доказывал это всей своей жизнью. Трибьют коллектив «Слава Бобу!» приготовил настоящий музыкальный праздник для всех любителей творчества Боба Марли. Будут самые горячие хиты короля регги-музыки, прозвучат редкие жемчужины, ты услышишь песни, которые возможно никогда не слышал. Большая программа. Расширенный коллектив. С любовью к музыке регги и её посланию. Одна любовь.

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