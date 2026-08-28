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Мировые рок и поп хиты в симфоническом звучании

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская наб., 12, подъезд 10

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Симфоническое рок и поп-шоу в исполнении Imperialis Orchestra на высоте. Тебя ждёт принципиально новый взгляд на все стили классической и современной музыки. Каждая нота будет наполнена энергией и страстью, а музыка раскрывает новые горизонты восприятия. Этим вечером: Elton John, Sting, Adele, Maroon5, Evanescence, The Cranberries, Metallica, The Rolling Stones, Queen и другие группы, от одного упоминания которых кровь начинает пульсировать с удвоенной силой. * Возможны изменения в программе Живой оркестр сыграет без нот, а классические музыканты переродятся в рок-звезд прямо на сцене. Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Внимание: Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Будет захватывающий вид на набережную и центр Москвы, а также кухня и бар. Сбор гостей с 19:00 Начало концерта в 20:00

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