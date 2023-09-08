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Попкорн Маркет — фестиваль идей. Есть места, после которых хочется что-то поменять: переставить мебель, найти новое украшение, попробовать другой аромат или наконец начать делать что-то своё. 12 и 1...
Российские дизайнеры привезут одежду, аксессуары, косметику и декор для дома собственного производства. Здесь же будут товары для питомцев, а на ивент можно прийти со своим питомцем:) После шоппинга....
Комментарии
Очень люблю это место. Недалеко от дома, приятно провести здесь день или вечер
Комфортно и уютно)) и концерт уличных танцев классный))
Просто здесь со мной случился лучший суп фо в России. Классно тут!
Очень приятное, современное пространство, сделано все под лофт. Много кафешек и судя по количеству народа, кафешки хорошие, я приметила для себя бразильский бар и китайское кафе, обязательно попробую что-то новенькое для себя. Летом тут много народа, но очень приятно посидеть в этом пространстве, много лавочке и молодёжи) и прямо рядом с метро
Классное пространство! Рекомендую)