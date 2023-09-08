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Хлебозавод №9

Москва, ул. Новодмитровская 1

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Территория открыта круглосуточно, а магазины и кафе определяют свой график работы самостоятельно. «Хлебозавод» — общественное пространство в минуте от метро Дмитровская со всем необходимым для городской жизни — от кафе, магазинов, офисов и вечеринок до фестивалей, велодорожек и цветущей по весне сирени. Сайт ребят: https://hlebozavod9.ru/
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Комментарии

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Алена
18 января 2025, 12:31

Классное пространство! Рекомендую)

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Ирина
14 января 2025, 16:36

Очень люблю это место. Недалеко от дома, приятно провести здесь день или вечер

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Олечка
3 сентября 2023, 02:33

Комфортно и уютно)) и концерт уличных танцев классный))

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Екатерина
18 сентября 2021, 21:58

Просто здесь со мной случился лучший суп фо в России. Классно тут!

А
Ай
18 июня 2021, 13:19

Очень приятное, современное пространство, сделано все под лофт. Много кафешек и судя по количеству народа, кафешки хорошие, я приметила для себя бразильский бар и китайское кафе, обязательно попробую что-то новенькое для себя. Летом тут много народа, но очень приятно посидеть в этом пространстве, много лавочке и молодёжи) и прямо рядом с метро

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