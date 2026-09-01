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Эскимо

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1, стр. 17

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Эскимо — большой дизайн-маркет, а также гаражная распродажа, где стильные ребята распродают гардероб. Здесь можно найти уникальные вещи ручной работы, поохотиться за недорогой одеждой в зоне распродажи и классно провести время. 19-20 сентября с 12:00 до 20:00

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