Эскимо — большой дизайн-маркет, а также гаражная распродажа, где стильные ребята распродают гардероб. Здесь можно найти уникальные вещи ручной работы, поохотиться за недорогой одеждой в зоне распродажи и классно провести время. 19-20 сентября с 12:00 до 20:00