Российские дизайнеры привезут одежду, аксессуары, косметику и декор для дома собственного производства. Здесь же будут товары для питомцев, а на ивент можно прийти со своим питомцем:) После шоппинга можно перекусить на фуд-корте или поучаствовать в мастер-классах.