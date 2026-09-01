Сияние
ул. Новодмитровская 1, стр. 13, уличная локация
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Фестивали
Мастер-классы
Еда
Про событие
Российские дизайнеры привезут одежду, аксессуары, косметику и декор для дома собственного производства. Здесь же будут товары для питомцев, а на ивент можно прийти со своим питомцем:) После шоппинга можно перекусить на фуд-корте или поучаствовать в мастер-классах.
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