Два дня знакомств, обнимашек и счастливых встреч, после которых хвостики из приютов отправятся уже не обратно, а домой. Гостей фестиваля будут ждать более 150 собак и кошек, которые мечтают встретить свою семью и много интересных развлечений для всех семьи. 17 октября — День собак 18 октября — День кошек