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Вуф Фест

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1, стр. 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Два дня знакомств, обнимашек и счастливых встреч, после которых хвостики из приютов отправятся уже не обратно, а домой. Гостей фестиваля будут ждать более 150 собак и кошек, которые мечтают встретить свою семью и много интересных развлечений для всех семьи. 17 октября — День собак 18 октября — День кошек

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