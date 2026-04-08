Blar
Москва, улица Усачёва, 13
Blar — это культурно-образовательный центр, где искусство, знания и дизайн соединены в единой экосистеме. Основательницы проекта Антонина Королёва и Эстер Гориловская задумали его как точку притяжения для тех, кто хочет знать больше, открыт к новому опыту и стремится жить осознанно. Каждое направление пространства, от образовательных программ до гастрономии, становится частью целостного опыта. С древненорвежского blar означает «глубокий, синий». Его использовали, чтобы одним словом описать ночное небо, синее море, бесконечность и глубину. Всё и одновременно ничего. Это название символизирует миссию проекта: через искусство, знания и эстетику провоцировать гостей пространства на развитие и поиск внутренней глубины. Здесь проводят лекции, курсы и дискуссии с кураторами по истории искусства, философии, психологии, кино и другим дисциплинам. Также тут организуют мастерскую с творческими практиками — от керамики до пленэров и скетчинга. В этом месте есть галерея — выставочная программа знакомит с актуальными культурными контекстами и представляет работы современных художников. Есть кафе и книжное собрание. Сайт: https://blarproject.com/
Карта места...