  1. Москва
  2. Места
  3. Клубы

Китайский Лётчик Джао Да

Москва, Лубянский пр., 25, стр. 1

Телефон

ВКонтакте

На трёх сценах «Китайского Лётчика» проходят не только концерты, но и дискотеки, пресс-конференции и даже спектакли, которые ставят сами. Название клубу дал полумифический персонаж, Джао Да, чей настоящий портрет висит в главном зале, напротив сцены. ежедневно, 12:00–06:00 Сайт: https://jao-da.ru/
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

День странной музыки: подборка тематических событий в Москве и Питере

Где поиграть на необычных инструментах, послушать этнические мотивы и унестись с музыкой ветра на ковре-самолёте?

Ещё клубы в городе Москва

Still Стендап клуб

улица Покровка, 17с5
Карточка

Zorka Panoramic Terrace & Bar

улица Косыгина, 28с1
Карточка

ДК «Альфа Кристалл»

Самокатная улица, 4с11
Карточка

Base

улица Орджоникидзе, 11
Карточка

Урбан

Большая Новодмитровская улица, 36с24
Карточка

Джаз Клуб Алексея Козлова «Unplugged»

Мясницкая ул., 15
Карточка

Гештальт

Милютинский пер., 15 строение 2А
Карточка
Популярное

Mason St. One

ул. Большие Каменщики, 1
Карточка

Комментарии

Аватар
Ирина
10 сентября 2025, 14:57

Приятное место) необычные названия коктейлей, вкусная еда)

Аватар
Иван
25 августа 2025, 14:38

Хорошее место.

Аватар
Аня
11 января 2025, 04:54

Прикольно. А в Ярославле снять можно комнатку над Клубом. Гениальная идея

Аватар
Тимофеева Анна
14 февраля 2024, 21:10

Легендарный клуб в центре, не скажу, что сильно понравилось, не уютно и тесновато, концерты регулярно проводятся, в целом норм

Аватар
Глория
15 апреля 2023, 15:19

Раньше место было отличным, сейчас (была в последний раз где-то месяц-полтора назад) у владельцев снесло крышу на почве политики, настолько явно и агрессивно, что в заведении просто некомфортно находиться. В заведение приходят, чтобы расслабиться и отвлечься, а не за вот этим вот всем (если вы недавно его посещали, то поймете, о чем я говорю) + персонал очень странный. Как-то к нам подходила девушка и буквально навязывала свои глупые разговоры нам, уговаривала сделать фотографию. До этого выносила мозги и другим посетителям. Было очень неприятно. Так и не поняла, кто это был, админ-не админ, без понятия. В общем это уже давным давно не то ламповое и приветливое заведение, каким оно являлось раньше.

Аватар
Lange Lidiya
23 мая 2021, 20:21

Неизменно атмосферное местечко. Стоит заглянуть, чтобы составить собственное впечатление от интерьера, а избежать музыки в стиле рок не удастся)

Е
Екатерина
28 апреля 2021, 22:48

Прекрасное место, где часто проводятся различные музыкалтные и поэтические вечера! Приходите погрузиться в творческую атмосферу!

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста