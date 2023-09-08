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Комментарии
Хорошее место.
Прикольно. А в Ярославле снять можно комнатку над Клубом. Гениальная идея
Легендарный клуб в центре, не скажу, что сильно понравилось, не уютно и тесновато, концерты регулярно проводятся, в целом норм
Раньше место было отличным, сейчас (была в последний раз где-то месяц-полтора назад) у владельцев снесло крышу на почве политики, настолько явно и агрессивно, что в заведении просто некомфортно находиться. В заведение приходят, чтобы расслабиться и отвлечься, а не за вот этим вот всем (если вы недавно его посещали, то поймете, о чем я говорю) + персонал очень странный. Как-то к нам подходила девушка и буквально навязывала свои глупые разговоры нам, уговаривала сделать фотографию. До этого выносила мозги и другим посетителям. Было очень неприятно. Так и не поняла, кто это был, админ-не админ, без понятия. В общем это уже давным давно не то ламповое и приветливое заведение, каким оно являлось раньше.
Неизменно атмосферное местечко. Стоит заглянуть, чтобы составить собственное впечатление от интерьера, а избежать музыки в стиле рок не удастся)
Прекрасное место, где часто проводятся различные музыкалтные и поэтические вечера! Приходите погрузиться в творческую атмосферу!
Приятное место) необычные названия коктейлей, вкусная еда)