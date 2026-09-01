Мама Russia
Лубянский пр., 25, стр. 1
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от 1500₽ до 2600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Мощное стимпанк-рок-шоу, в котором энергия, стиль и характер соединяются в единый, взрывной перформанс. Коллектив уверенно выделяется на современной сцене благодаря своему уникальному визуальному коду и звучанию. В составе группы — четыре ярких персонажа: Красная Фурия, Пионервожатая, Рупор Пролетариата и Безумный Инженер. Каждый из них — часть единого механизма, создающего на сцене атмосферу настоящего шоу.
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