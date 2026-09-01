Мощное стимпанк-рок-шоу, в котором энергия, стиль и характер соединяются в единый, взрывной перформанс. Коллектив уверенно выделяется на современной сцене благодаря своему уникальному визуальному коду и звучанию. В составе группы — четыре ярких персонажа: Красная Фурия, Пионервожатая, Рупор Пролетариата и Безумный Инженер. Каждый из них — часть единого механизма, создающего на сцене атмосферу настоящего шоу.