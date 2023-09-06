В оранжерее павильона №14 проходят концерты классической и современной музыки. Джаз, блюз, соул, рок, саундтреки к известным фильмам, духовная музыка — каждый найдет для себя что-то интересное. В оранжерее историческая непередаваемая атмосфера: мрамор, парадная лестница, живописный фонтан, интерьеры середины XX века, музей и множество растений — зрители словно попадают в сказочную Страну чудес. Вход с противоположной стороны от центрального входа в здание. Режим работы: Вт-Вс: круглосуточно Сайт ребят: https://vdnh.ru/ Пн - выходной
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