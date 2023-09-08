Кафе «Куратор» находится в арт-центре Cube.Moscow по адресу ул. Тверская, 3, -2 этаж (здание отеля The Ritz-Carlton, Moscow). Режим работы: вторник–воскресенье 12:00–21:00. Вход в арт-центр свободный, поэтому можно купить кофе и сразу пойти на выставку. Проект Curator Radio — это еженедельные музыкальные сеты в кафе со свободным входом для всех посетителей и онлайн-трансляция в день события. Сеты можно слушать повторно в нашем IGTV или на SoundCloud. Обычно они проходят по четвергам