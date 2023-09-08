  1. Москва
  2. Места
  3. Кафе

Кафе «Куратор»

Москва, Тверская, 3

Telegram

Кафе «Куратор» находится в арт-центре Cube.Moscow по адресу ул. Тверская, 3, -2 этаж (здание отеля The Ritz-Carlton, Moscow). Режим работы: вторник–воскресенье 12:00–21:00. Вход в арт-центр свободный, поэтому можно купить кофе и сразу пойти на выставку. Проект Curator Radio — это еженедельные музыкальные сеты в кафе со свободным входом для всех посетителей и онлайн-трансляция в день события. Сеты можно слушать повторно в нашем IGTV или на SoundCloud. Обычно они проходят по четвергам
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

День странной музыки: подборка тематических событий в Москве и Питере

Где поиграть на необычных инструментах, послушать этнические мотивы и унестись с музыкой ветра на ковре-самолёте?

Ещё кафе в городе Москва

Niqa

Тверской бульвар, 14с5
Карточка

Шалость удалась

Спартаковская улица, 16с15, подъезд 16
Карточка

Циники

2-я Тверская-Ямская улица, 6с2
Карточка

Ofis

улица Пресненский Вал, 7с1
Карточка

Bro.We

Татарская улица, 5с1
Карточка

Хондэ

Спартаковская площадь, 16/15с7
Карточка

The Waterfront

улица Большая Полянка, 51А/9
Карточка

Skuratov Coffee на Белорусской

улица Александра Невского, 1
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста