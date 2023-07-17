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Марс

Москва, Пушкарев переулок, дом 5

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https://centermars.ru/ Центр современного искусства М'АРС - одно из наиболее ярких и необычных мест на арт-карте Москвы. Группа молодых и дерзких художников, создавших более 30 лет назад эту первую в СССР частную галерею, заложила два принципа, ставших для М`АРСа неизменными: (1) знакомить публику с самым новым и передовым в современном искусстве и (2) предоставлять свои площадки широкому кругу современных художников, оставляя за Временем и Зрителем право судить и выбирать. пн-вс 12-22
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