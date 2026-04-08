https://k35gallery.art/ Галерея современного искусства К35 появилась на московской художественной сцене в 2008 году. С самого начала ее деятельность была направлена на расширение границ российского арт-рынка. Работая с западными художниками, признанными на международном уровне, К35 целенаправленно знакомила отечественного зрителя с актуальным искусством за пределами страны. Одновременно с этим галерея активно сотрудничала с российскими и западными авторами, популяризируя молодое современное искусство. На счету K35 множество выставочных проектов на различных площадках, участие в арт-ярмарках, а также сотрудничество с крупными музеями в России. Работы авторов галереи были представлены в выставочных проектах либо находятся в коллекциях таких музеев как Государственная Третьяковская Галерея, Московский музей современного искусства, Государственный Русский музей, Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, Государственный исторический музей, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева и другие. Режим работы: Понедельник: выходной ВТ-ВС: 11:00-20:00
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