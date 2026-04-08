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Москва, Таганская ул., 31/22

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Галерея «Здесь на Таганке» — центр молодежного искусства и стартовая площадка для молодых художников. Объединяет начинающих и известных авторов в разных жанрах: живопись, графика, скульптура, видео-арт, фото, инсталляции. Многие популярные художники начинали здесь с групповых и небольших проектов. В будущем году акцент сделан на развитии состоявшихся авторов и масштабных коллективных отборах перспективных новичков — это основная задача галереи. Основана в 1988 году в ЦАО Москвы. Проведено более 1000 выставок (российских и зарубежных, персональных и коллективных) с участием свыше 20 000 художников. В галерее два зала: основной (более 200 кв. м) и малый (30 кв. м, открыт в 2019 году). Отдельных помещений для мастер-классов и образовательных программ нет — проекты проходят прямо в экспозиции. Режим работы: Понедельник — выходной ВТ-ВС: 12:00-21:00
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Комментарии

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Lange Lidiya
15 марта 2022, 01:30

Всегда классные выставки. Часто встречаю работы, которые впервые выставлялись здесь на других московских площадках

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