https://www.safmuseum.org/ Stella Art Foundation — крупнейший в России фонд поддержки современного искусства. Галерея зародилась в начале 2000-х с выставки поп-арт икон ХХ века, Энди Уорхола, Жан-Мишеля Баския и Тома Вессельмана, когда как такового рынка современного искусства в России не было. А после открытия Стелла Кесаева, президент фонда и креативный директор галереи, решила заняться продвижением российских художников. В галерею надо идти, чтобы знакомиться с творчеством как влиятельных и известных, так и начинающих современных художников. В пространстве галереи постоянно проходят выставки, а раз в два месяца организуются встречи «Вечера на Скарятинском» — дискуссии критиков, литераторов и музыкантов о проблемах современного искусства в России. Один из главных проектов фонда — формирование коллекции, которая станет началом музея современного искусства. Время работы: Понедельник, вторник: выходной СР-ВС: 12:00-21:00
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