https://sistema.gallery/ Sistema — это не просто художественная галерея, а большой проект в сфере современного искусства при поддержке российской инвестиционной компании АФК «Система». Галерея представляет проекты художников из России и Европы в двух зданиях с выставочными пространствами площадью 150 кв.м и 250 кв.м. Помимо выставочной деятельности галерея занимается образовательными и исследовательскими проектами, проводит лекции, мастер-классы и другие публичные программы. Режим работы: Ежедневно 11:00 – 20:00
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Комментарии
Станислав26 июля 2024, 02:56
Приятная галерея в центре столицы
№521619 Ольга6 ноября 2023, 01:06
Выставка понравилась, невероятно добрая атмосфера, такого взгляда на космос ещё не встречала) галерея, в которой проходит выставка, очень крутая
Классная галерея, здесь приятно находиться и выставки очень интересные, хот рекомендасьон )