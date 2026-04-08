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Sistema

Москва, Бобров переулок, 4с4

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https://sistema.gallery/ Sistema — это не просто художественная галерея, а большой проект в сфере современного искусства при поддержке российской инвестиционной компании АФК «Система». Галерея представляет проекты художников из России и Европы в двух зданиях с выставочными пространствами площадью 150 кв.м и 250 кв.м. Помимо выставочной деятельности галерея занимается образовательными и исследовательскими проектами, проводит лекции, мастер-классы и другие публичные программы. Режим работы: Ежедневно 11:00 – 20:00
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Комментарии

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Ирина
22 февраля 2025, 22:51

Классная галерея, здесь приятно находиться и выставки очень интересные, хот рекомендасьон )

С
Станислав
26 июля 2024, 02:56

Приятная галерея в центре столицы

№О
№521619 Ольга
6 ноября 2023, 01:06

Выставка понравилась, невероятно добрая атмосфера, такого взгляда на космос ещё не встречала) галерея, в которой проходит выставка, очень крутая

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