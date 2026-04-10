Групповой выставочный проект куратора Людмилы Константиновой «Имитаторы». Имитация — это подражание, копирование или создание искусственной модели чего-то реального. Простыми словами, это когда предмет, звук или действие старательно изображают так, чтобы они были похожи на оригинал. Имитация — повсюду: с момента рождения, когда младенец повторяет мимику родителей, а позже звуки и слова, и далее, когда зеркальные нейроны заставляют человека, подчас неосознанно, копировать манеру речи, движения или улыбаться и зевать в ответ на поведение окружающих. В подражании живой и неживой природе человек достиг больших высот: роспись «под мрамор» с древних времён украшала жильё и объекты культа, искусственная икра и «рыба-фиш» и сегодня подаются на праздничный стол, мебельный пластик имитирует дерево, а недорогая бижутерия притворяется золотом. Само слово «искусство» подсказывает нам, что это что-то ненастоящее, искусственное. Чем искуснее автор, тем больше его работа поражает зрителя: иллюзорные пейзажи, морская стихия, заставляющая «услышать» плеск волн, тонкое кружево и бархат, румянец на щеках и влажный блеск глаз. Художники прошлого, овладевшие мастерством обмана, интригуют и сегодня. Художники-копиисты Вольфганг Бельтракки, Элмир дэ Хори и Хан ван Меегерен, выдававшие свои картины за Вермеера и Модильяни, были настолько гениальны, что их работы сейчас ценятся сами по себе и продаются за огромные деньги на аукционах. Кураторский замысел выставки состоит в анализе, освоении и переработке чужого художественного языка. Авторы творчески переосмысляют образную и пластическую систему своих коллег, учителей и вдохновителей. Но достаточно ли повторить живописный или композиционный приём, или всё-таки художественный путь, время создания, контекст и харизма автора, подвергшегося «препарированию», и есть та самая «соль», подделать которую невозможно? А может быть, взгляд со стороны способен привнести что-то новое в язык исходника и с его помощью можно создать даже лучшее произведение? График работы: пн–вс, 11:00-20:00 Вход свободный